Fatih Özcan: “Beni de küstürmeyin”

Taraftarlara da çağrıda bulunan Başkan Fatih Özcan, “Meydanı seyircilere bıraktınız. Sizin suskunluğunuz benim enerjimi düşürüyor. Artık sahne alın ve destek olun. Siz benim enerjimi yükseltirseniz, benim enerjim takıma, takımın enerjisi şehre, şehrin enerjisi basına yansır. Tekrar omuz omuza verip ayağa kalkacağız. İnadına hedefimiz şampiyonluk. Bu takım bu sezon da şampiyon olacak” şeklinde konuştu.

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, dün düzenlediği basın toplantısında gerçek Çorumspor sevdalılarına seslendi. Taraftarlardan suskunluklarını bozup artık sahne almalarını, hem kendisine moral vermelerini, hem de takımı ayağa kaldırmalarını isteyen Başkan Özcan, “Meydanı seyircilere bırakmayın” ifadesini kullanırken, taraftar istemediği sürece bırakıp gitmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığının altını çizdi.

İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLAYAMADIK

Şampiyonluk parolasıyla başladıkları sezonun ilk yarısını 36-37 puanla bitirmeyi hedeflediklerini ancak iç sahada hesapta olmayan yenilgiler nedeniyle 31 puanla kapattıklarını, ikinci yarıya ise kötü başladıklarını kaydeden Başkan Fatih Özcan’ın konuşmasından derlediğimiz açıklamaları şöyle: “Çorumspor zor günler geçiriyor. Yenilgiyle bitirdiğimiz ilk yarının ardından ikinci yarıya umutla başladık ancak 1922 Konyaspor ve ardından sahamızda İnegölspor’a yenilmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

MEYDAN SEYİRCİLERE KALDI

Camia olarak moralimiz bozuk. Her kulüpte bu tür durumlar olabiliyor. Biz de şu anda moralsiziz. Bu tür durumlarda camiaları taraftarlar ayağa kaldırır. Ama maalesef bizim taraftarlarımız suskun. Meydanı seyircilere bırakmış durumdalar.

Ben burada taraftarla seyirciyi ayırmak istiyorum. Taraftarımız suskun olduğu için, belki de maçımızı bile izlemeyen insanlar sosyal medyada ‘bu takımdan bir şey olmaz, Fatih Özcan hayallerimizle oynuyor’ gibi saçma sapan yorumlar yapıyorlar.

AYNI ŞEYİ HAYAL EDİYORUZ

Şunu net bir şekilde ifade edeyim ki, ben kimsenin hayalleri ile oynamam. Ben bu takımı başarıdan başarıya koşturup Süper Lig’e çıkartmayı hayal ediyorum. Sizler de aynı şeyi hayal ediyorsunuz. Yani hayallerimiz aynı.

Gerçek Çorumspor taraftarlarına sesleniyorum. Lütfen meydanı seyircilere bırakmayın. Bana ve takıma moral verin, enerji verin.

Bugüne kadar işler ne zaman kötü gitse hep taraftarımızın sayesinde ayağa kalktık. Geçen sezon da birçok olumsuz durum yaşadık. İlk yarıyı 28 puanla bitirdik ama Play-Off’a kaldık. Play-Off’un ilk maçında evimizde Kocaelispor’a 1-0 kaybetmemize rağmen inanan taraftarlarımızın desteği ile deplasmanda 3-0 gibi muhteşem bir sonuçla finale yükseldik.

TARAFTARIMIZLA AYAĞA KALKACAĞIZ

Adana’daki finalde de yenik duruma düştük, taraftarımızın desteği ile beraberliği sağladık. Uzatmalarda 10 kişi kaldık, penaltılarda penaltıyı kaçırıp geriye düştük, tüm bu olumsuz durumlarda inanan taraftarlarımızın desteği ile ayağa kalktık ve şampiyon olduk.

Bu sezon aynı inanmışlığı ve desteği göremiyoruz. Sizin sessizliğiniz ve meydanı seyircilere bırakmanız benim enerjimi düşürüyor.

Şimdi de moralsiz ve yalnızız. Büyük Çorumspor taraftarının desteğine ihtiyacımız var. Benim enerjim düştü. Enerjiye çok ihtiyacım var, takımın da var. Siz benim enerjimi yükseltirseniz, benim enerjim takıma, takımın enerjisi şehre, şehrin enerjisi basına yansır. Tıpkı domino taşı gibi. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Sevdalılar bir buluşsa, yeniden ayağa kalkacağız inşallah.

SORUMLULUĞU ÜZERİME ALIYORUM

Tabi ki, ikinci yarıya kötü başladık. Eğer bir bedel ödenecekse, bu bedeli öderim, kimse merak etmesin. Bedeli önce başkan öder, sonra herkes üzerine düşeni alır.

Ama şunu unutmayın. Taraftar yoksa bir ayağımız eksik. İnegöl maçında da tribünde sizler olsaydınız galip gelirdik. Lütfen artık sahnedeki yerinizi alın.

LİSANS PARASI BİLE ÇIKMADI

Sosyal medyada yorum yapan seyirciler, farklı bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Ama kimse merak etmesin. Ben bir yere gitmiyorum arkadaşlar. Gemiyi terk etmiyorum. Ben geçen sezon bir kez istifa ettim. 1461 Trabzon maçında taraftarlar “istifa” diye bağırdı, ben de istifa ettim. Sonra geri döndüm ve şampiyon olduk. Bugün de gerçek Çorumspor taraftarı istemediği sürece bir yere gitmiyorum.

Beni yıldırmaya çalışıyorlar, ama yıldıramazsınız. Benim egolu olduğumu söylüyorlar. Benim param yok arkadaşlar. Param yok, bütçem yok diye sezon başında avazım çıktığı kadar bağırdım.

Sezon başında bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıdan lisans parası bile çıkmadı. Ama biz sevdamıza sahip çıktık. Lütfen bazı gerçekleri görün.

AHLATCI DESTEK OLSUN DİYORLAR

Sezon başında düşmemeye mi, şampiyonluğa mı diye bir takım kurmamız gerekiyordu. Ben düşmemeye takım kurmam dedim ve geçen sezon 2.Lig’e çıkan takıma takviyeler yaparak kurduğumuz takımla sezona girdik. Şampiyon olduktan sonra Süper Lig sloganları atılıyordu. Kimler ne sözler verdi, neler oldu, nereye geldik? Bunlara daha sonra değineceğim. Şimdi Gümüşhanespor maçına odaklandık. Kaos ortamı yaratmak istemiyorum. Gümüşhane’den puanla dönüp moral bulmamız gerekiyor.

Birileri, ‘arkamda holdingler yok’ diyor. Bir şeyin reklamını yapıyorsam, bir bedeli olacak. Koca koca firmalar arasından Ahmet Ahlatcı çıktı. Onunla ilgili bir gruplaşma oldu. ‘Git Ahlatcı halletsin’ diyen birçok insan var.

KİMSENİN AYAGINA GİTMEM

Ben, başkanlık yaptığım sürece para için kimsenin ayağına gitmem. Yaptığımız işlere göre onlar bize destek olurlar. Ben para istemiyorum arkadaşlar, mal satamıyorum. Daha formalarımızın kol ve sırt kısmını satamadık. Marka değeri yaratmamız lazım.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Sosyal medyada, transfer yapmadığımız için eleştiriliyoruz. Arkadaşlar bizim öyle bir paramız yok. Geçen sezon 3.Lig’den 2.Lig’e yükselen takıma yaptığımız takviyelerle sezona girdik. Bu kulüp, güçlü bir başkana ve iyi bir takıma sahip. Tekrar omuz omuza verip çürük elmalardan kurtulacağız. Bu sezon da hedefimiz şampiyonluk. Ben düşmemeye takım oynatmam. Ben bu oyunculara yürekten inanıyorum. 1-2 galibiyete ve morale ihtiyacımız var.

Büyük Çorumspor taraftarı, lütfen sevdanıza ve başkanınıza sahip çıkın. Bizim yolumuz dikenli, karlı ve buzlu. Canını seven bizimle gelmesin.

MEYDAN OKUYORUM

Fatih Özcan yorgun, biraz daha yüklenelim, düşürelim diyorlar. Yapmayın etmeyin. Sanki çok alternatif varmış gibi beni de küstürmeyin. Siz beni düşüremezsiniz. Beni 5.haftadaki Pendikspor maçından sonra göndereceğini iddia eden bir gazeteci vardı. Sizin bana gücünüz yetmez. Rüzgâr kayadan sadece toz alır. Beni ancak daha iyi bir yönetim oluşturursanız ancak düşürürsünüz. Zaten öyle bir durum olursa ben kendim bırakırım.

Buradan tüm Çorum’a meydan okuyorum. Allah korusun, sağlığım bozuldu bıraktım. Benden sonra “Ben varım” diyen varsa çıksın açıklasın. Yok, kimse çıkamaz. Alternatif yok, o zaman yapmayın, etmeyin, kıymetimi bilin. Ben sadece bu şehre, bu kulübe hizmet etmek istiyorum. Beni küstürmeyin, yalnız bırakmayın, destek olun. Ben varım diyen çıksın, namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum, hemen kongreye gidip kulübü devredeceğim. Ama yok, kimse çıkmaz.

MUSTAFA ŞEKER’DEN ALLAH RAZI OLSUN

Sezon başında param yok, bütçemiz yok diye avazım çıktığı kadar bağırdım. Kimseden destek yok arkadaşlar. Sağ olsun, Şeker Babamız var, Mustafa Şeker. Ne zaman sıkışsam, para lazım olsa hemen hesaba yatırıyor. Allah razı olsun. Çok güçlü bir karakter. Verdiği destekleri asla unutamam. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.