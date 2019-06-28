Fatih Erdin yine sonunu getiremedi

İlk turu bay geçip direkt çeyrek finale yükselen Fatih Erdin, son 5 saniyesine 3-1 önde girdiği müsabakada Belaruslu güreşçi Ali Shabanau’ya 4-3 yenilerek altın madalya şansını kaybederken, Belaruslu güreşçinin finale yükselmesi üzerine bronz madalya için mücadele etme hakkı kazandı.
Repesaj müsabakasında İsrailli Yuri Kalshnikov’u (12-0) sayı tuşuyla yenen Fatih Erdin, üçüncülük müsabakasına çıkmaya hak kazandı.
Erdin, üçüncülük için Alman güreşçi Ahmet Dudarov ile karşılaştı. Alman rakibi karşısında 5-3 önde iken son anlarda verdiği puanlarla 10-8 yenilen Fatih Erdin Avrupa Oyunlarını 5.sırada tamamladı.