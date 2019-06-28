Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95573
ALTIN
261.709
DOLAR
5.7720
STERLİN
7.3175
EURO
6.5609

Fatih Erdin yine sonunu getiremedi

Belarus’un başkenti Minsk’te devam eden Avrupa Oyunlarına serbest stil 86 kiloda Türkiye’yi temsil eden Çorumlu milli güreşçi Fatih Erdin, çeyrek finalde olduğu gibi üçüncülük müsabakasında da son anlara önde girmesine rağmen yenildi ve dereceye giremedi.

Fatih Erdin yine sonunu getiremedi

Belarus’un başkenti Minsk’te devam eden Avrupa Oyunlarına serbest stil 86 kiloda Türkiye’yi temsil eden Çorumlu milli güreşçi Fatih Erdin, çeyrek finalde olduğu gibi üçüncülük müsabakasında da son anlara önde girmesine rağmen yenildi ve dereceye giremedi.

28 Haziran 2019 Cuma 00:28
Fatih Erdin yine sonunu getiremedi

İlk turu bay geçip direkt çeyrek finale yükselen Fatih Erdin, son 5 saniyesine 3-1 önde girdiği müsabakada Belaruslu güreşçi Ali Shabanau’ya 4-3 yenilerek altın madalya şansını kaybederken, Belaruslu güreşçinin finale yükselmesi üzerine bronz madalya için mücadele etme hakkı kazandı.

Repesaj müsabakasında İsrailli Yuri Kalshnikov’u (12-0) sayı tuşuyla yenen Fatih Erdin, üçüncülük müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Erdin, üçüncülük için Alman güreşçi Ahmet Dudarov ile karşılaştı. Alman rakibi karşısında 5-3 önde iken son anlarda verdiği puanlarla 10-8 yenilen Fatih Erdin Avrupa Oyunlarını 5.sırada tamamladı.

İlgili Haberler
Raketlerden çifte şampiyonluk
Raketlerden çifte şampiyonluk
Hasan Taha Küçük Türkiye üçüncüsü
Hasan Taha Küçük Türkiye üçüncüsü
Çorumlu raketler fırtına gibi başladı
Çorumlu raketler fırtına gibi başladı
Hattuşa futbolcu fabrikası gibi
Hattuşa futbolcu fabrikası gibi
“Hedefim Olimpiyat şampiyonluğu”
“Hedefim Olimpiyat şampiyonluğu”
15 Temmuz’da topbaşı
15 Temmuz’da topbaşı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim