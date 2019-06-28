Fatih Erdin yine sonunu getiremedi

Belarus’un başkenti Minsk’te devam eden Avrupa Oyunlarına serbest stil 86 kiloda Türkiye’yi temsil eden Çorumlu milli güreşçi Fatih Erdin, çeyrek finalde olduğu gibi üçüncülük müsabakasında da son anlara önde girmesine rağmen yenildi ve dereceye giremedi.