Fatih Erdin ve Selim Kozan Rusya’da Olimpiyat elemelerine hazırlanıyor

21 Şubat’tan beri Rusya’da çalışmalarını sürdüren Serbest Güreş A Milli Takımı 1 Mart’ta kampı tamamlayıp Macaristan’a geçecek. Milliler, 4 Mart’ta Grekoromen Güreş A Milli Takımı ile birlikte Macaristan’da Olimpiyat Elemeleri hazırlıklarını sürdürecek.
Şu an Rusya’da Olimpiyat elemelerine hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı’nda şu sporcular bulunuyor: Süleyman Atlı, Selim Kozan, Selahattin Kılıçsallayan, Fazlı Eryılmaz, Soner Demirtaş, Selim Yaşar, Fatih Erdin, Osman Göçen, Feyzullah Aktürk ve Süleyman Karadeniz.