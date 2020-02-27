Fatih Erdin ve Selim Kozan Rusya’da Olimpiyat elemelerine hazırlanıyor

19-22 Mart tarihlerinde Macaristan’da düzenlenecek olan Olimpiyat Elemelerine katılacak olan Serbest Güreş A Milli Takımı hazırlıklarını Rusya’nın Kislovodsk kentinde sürdürüyor. Milli takımda Çorumlu güreşçiler Selim Kozan ve Fatih Erdin de yer alıyor.