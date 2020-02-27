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Fatih Erdin ve Selim Kozan Rusya’da Olimpiyat elemelerine hazırlanıyor

19-22 Mart tarihlerinde Macaristan’da düzenlenecek olan Olimpiyat Elemelerine katılacak olan Serbest Güreş A Milli Takımı hazırlıklarını Rusya’nın Kislovodsk kentinde sürdürüyor. Milli takımda Çorumlu güreşçiler Selim Kozan ve Fatih Erdin de yer alıyor.

Fatih Erdin ve Selim Kozan Rusya’da Olimpiyat elemelerine hazırlanıyor

19-22 Mart tarihlerinde Macaristan’da düzenlenecek olan Olimpiyat Elemelerine katılacak olan Serbest Güreş A Milli Takımı hazırlıklarını Rusya’nın Kislovodsk kentinde sürdürüyor. Milli takımda Çorumlu güreşçiler Selim Kozan ve Fatih Erdin de yer alıyor.

27 Şubat 2020 Perşembe 21:07
Fatih Erdin ve Selim Kozan Rusya’da Olimpiyat elemelerine hazırlanıyor

21 Şubat’tan beri Rusya’da çalışmalarını sürdüren Serbest Güreş A Milli Takımı 1 Mart’ta kampı tamamlayıp Macaristan’a geçecek. Milliler, 4 Mart’ta Grekoromen Güreş A Milli Takımı ile birlikte Macaristan’da Olimpiyat Elemeleri hazırlıklarını sürdürecek.

Şu an Rusya’da Olimpiyat elemelerine hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı’nda şu sporcular bulunuyor: Süleyman Atlı, Selim Kozan, Selahattin Kılıçsallayan, Fazlı Eryılmaz, Soner Demirtaş, Selim Yaşar, Fatih Erdin, Osman Göçen, Feyzullah Aktürk ve Süleyman Karadeniz.

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