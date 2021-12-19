Fatih Erdin, Türkiye ŞAMPİYONU

Kahramanmaraş’ta düzenlenen Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Çorumlu güreşçiler 4 madalya kazanırken, Fatih Erdin birinci, Samet Ak ve Salim Ercan ikinci, Samet Özarslan ise üçüncü oldular.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Çorumlu güreşçisi Fatih Erdin, 86 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Elemelerdeki tüm rakiplerini yenen Fatih Erdin, finalde Ankara TEDAŞ Spor Kulübü’nden A.Batuhan Kış ile şampiyonluk maçına çıktı. Çorumlu güreşçi, rakibini 10-0 sayı tuşu ile yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

125 kiloda Çorum’u temsil eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Salim Ercan da elemelerdeki tüm rakiplerini yenip final bileti aldı. Dün, Ankara ASKİ Spor Kulübü’nden Yunus Emre Dede ile şampiyonluk maçına çıkan Selim Ercan, 2-0 öne geçtiği müsabakayı 8-7 kaybederek ikincilikte kaldı ve gümüş madalya aldı.

74 kiloda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Samet Ak, finalde Ankara ASKİ Spor Kulübü’nden Soner Demirtaş ile Türkiye şampiyonluğu için karşılaştı. Ak, deneyimli rakibine 10-3 yenilerek ikinci oldu.

92 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Samet Özarslan ise Ankara ASKİ Spor Kulübü’nden Erhan Yaylacı ile birlikte üçüncülüğü paylaştı.

Yine, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden 65 kiloda Mustafa Zopalı ile 74 kiloda İlyas Güneş ise Türkiye beşincisi oldular.

(Hüseyin AŞKIN)

