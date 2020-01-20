Fatih Erdin Roma’da bronz madalya kazandı

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Uluslararası Matteo Pellicone Güreş Turnuvası’nda serbest stil 86 kiloda milli mayoyu giyen Çorumlu güreşçilerden Fatih Erdin üçüncü oldu.

İlk turda, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında da güreşecek olan Amerikan asıllı San Marinolu Dünya 5.’si Myles Nazım Amine’yi 6-5 yenen Fatih Erdin çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Venezuellalı Pedro Fuentes’i 9-2 mağlup eden Fatih Erdin adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final müsabakasında Dünya gençler şampiyonu ABD’li Zahit Valencia’ya kaybeden Çorumlu güreşçi Fatih Erdin, İtalyan güreşçi William Raffi ile bronz madalya için kapıştı. İtalyan rakibini 10-0 sayı tuşu ile yenen Fatih Erdin üçüncü olup Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı.

65 kiloda mindere çıkan Çorumlu güreşçi Selim Kozan ise ilk turda Ukraynalı Vasil Shuptar’a 12-3 yenilerek turnuvaya erken veda etti.

(Hüseyin AŞKIN)