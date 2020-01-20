Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
123556
ALTIN
296.868
DOLAR
5.9355
STERLİN
7.7356
EURO
6.5867

Fatih Erdin Roma’da bronz madalya kazandı

Çorumlu milli güreşçi Fatih Erdin, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Uluslararası Matteo Pellicone Güreş Turnuvası’nda serbest stil 86 kiloda üçüncü olup Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı.

Fatih Erdin Roma’da bronz madalya kazandı

Çorumlu milli güreşçi Fatih Erdin, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Uluslararası Matteo Pellicone Güreş Turnuvası’nda serbest stil 86 kiloda üçüncü olup Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 00:28
Fatih Erdin Roma’da bronz madalya kazandı

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Uluslararası Matteo Pellicone Güreş Turnuvası’nda serbest stil 86 kiloda milli mayoyu giyen Çorumlu güreşçilerden Fatih Erdin üçüncü oldu.

İlk turda, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında da güreşecek olan Amerikan asıllı San Marinolu Dünya 5.’si Myles Nazım Amine’yi 6-5 yenen Fatih Erdin çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Venezuellalı Pedro Fuentes’i 9-2 mağlup eden Fatih Erdin adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final müsabakasında Dünya gençler şampiyonu ABD’li Zahit Valencia’ya kaybeden Çorumlu güreşçi Fatih Erdin, İtalyan güreşçi William Raffi ile bronz madalya için kapıştı. İtalyan rakibini 10-0 sayı tuşu ile yenen Fatih Erdin üçüncü olup Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı.

65 kiloda mindere çıkan Çorumlu güreşçi Selim Kozan ise ilk turda Ukraynalı Vasil Shuptar’a 12-3 yenilerek turnuvaya erken veda etti.

(Hüseyin AŞKIN)

İlgili Haberler
Karatecilerden madalya yağmuru
Karatecilerden madalya yağmuru
Çorumlu 11 güreşçi Türkiye Şampiyonası vizesi aldı
Çorumlu 11 güreşçi Türkiye Şampiyonası vizesi aldı
Güler, Türkiye ikincisi
Güler, Türkiye ikincisi
“Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız”
“Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız”
“Çok değerli bir galibiyet aldık”
“Çok değerli bir galibiyet aldık”
“Tüm sorumluluk benim”
“Tüm sorumluluk benim”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim