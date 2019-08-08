Fatih Erdin Polonya’da üçüncü oldu

Önümüzdeki ay Kazakistan’da düzenlenecek olan Büyükler Dünya Şampiyonası’na hazırlanan Serbest ve Grekoromen Güreş A Milli Takımları, Polonya’da katıldığı Uluslararası Uluslararası Zilkovksi-Pitlinski Güreş Turnuvası’nda mücadele etti. Türk güreşçiler, serbest stilde 3 birincilik, 1 üçüncülük, grekoromen stilde ise 2 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük elde ettiler.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Çorumlu güreşçisi Fatih Erdin, serbest stil 86 kiloda milli mayoyu giyerken, madalya müsabakasında Polonyalı rakibini yenerek üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.

Çorumlu güreşçi, elde ettiği bu başarıyla Kazakistan’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda mücadele etmeyi garantiledi.