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Fatih Erdin, Avrupa Oyunları kadrosunda

Çorumlu güreşçi Fatih Erdin, Beyaz Rusya’nın Minsk kentinde düzenlenecek olan Avrupa Oyunlarında serbest stil 86 kiloda milli mayoyu giyecek.

Fatih Erdin, Avrupa Oyunları kadrosunda

Çorumlu güreşçi Fatih Erdin, Beyaz Rusya’nın Minsk kentinde düzenlenecek olan Avrupa Oyunlarında serbest stil 86 kiloda milli mayoyu giyecek.

18 Haziran 2019 Salı 23:18
Fatih Erdin, Avrupa Oyunları kadrosunda

25-30 Haziran tarihlerinde Beyaz Rusya’nın Minsk kentinde düzenlenecek olan Avrupa Oyunlarında Türkiye’yi temsil edecek büyükler serbest, grekoromen ve kadınlar güreş milli takımları belli oldu. Çorumlu güreşçi Fatih Erdin, serbest stil 86 kiloda Türkiye’yi temsil edecek.

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’yi serbest stil, grekoromen stil ve kadınlarda 6’şar güreşçi temsil edecek. Serbest stilde İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Çorumlu Dünya ikincisi güreşçisi Fatih Erdin 86 kiloda milli mayoyu giyecek olup, 57 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 74 kiloda Soner Demirtaş, 97 kiloda Baki Şahin ve 125 kiloda Fatih Yaşarlı Türkiye’yi temsil edecek.

Grekoromen stilde, 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 97 kiloda Cenk İldem ve 130 kiloda Osman Yıldırım milli mayoyu giyecek.

Kadınlarda ise Türkiye’yi temsil edecek güreşçiler ve kiloları şöyle: Evin Demirhan (50), Zeynep Yetgil (53), Bedihan Gün (57), Aslı Tuğcu (62), Buse Tosun (68) ve Ayşegül Özbeğe (76)

Avrupa oyunları için Serbest Güreş Milli takımımız 22 Haziran, Kadın Milli Takımımız 23 Haziran ve Grekoromen Milli Takımımız 25 Haziran’da Minsk’e hareket edecek.

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