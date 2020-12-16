Fark “10 puan”

Çorum Futbol Kulübü, geçen sezon 2.Lig’de ilk kez mücadele etmesine rağmen ilk 11 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 de yenilgi alırken, 22 puan topladı. Bu maçlarda 17 gol atan kırmızı-siyahlılar kalelerinde 12 gol gördüler.

Çorum FK bu sezon daha kaliteli bir kadro ve büyük umutlarla başladığı bu sezonun ilk 11 maçında ise sadece 12 puan topladı. Bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi alan kırmızı-siyahlılar, attıkları 20 gole karşılık kalelerinde 19 gole engel olamadılar.

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, geçen sezonun ilk 11 haftasındaki performansının neredeyse yarısını ancak sergileyebildi. Aradaki fark tam 10 puan.

Geçen sezon Çorum Futbol Kulübü’nün 2.Lig’deki ilk sezonu olmasına rağmen kırmızı-siyahlılar özellikle ilk yarıda olağanüstü bir performans sergilediler. Bu sezonun 11 maçlık periyodu ile geçen sezonun 11 maçlık performansı kıyaslandığında kırmızı-siyahlıların geçen sezonu mumla aradığı gözler önüne seriliyor.

Geçen sezon 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alan Çorum Futbol Kulübü 22 puan topladı. 3 maçta sahadan puansız ayrılan kırmızı-siyahlılar, attıkları 17 gole karşılık 12 gol yediler.

Çorum Futbol Kulübü, geçen sezon 22 puanın 10’unu sahasında, 12’sini ise deplasmanda toplarken, özellikle deplasmanda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti.

GEÇEN SEZONUN 10 PUAN GERİSİNDE

Çorum Futbol Kulübü, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının gölgesinde devam eden bu sezonda bugüne kadar ligde 11 maç oynadı. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 de yenilgi alırken, 12 puan toplayabildiler. Çorum ekibi, attığı 20 gole karşılık 19 gol yedi.

Çorum Futbol Kulübü, topladığı 12 puanın 8’iini evinde, 4’ünü ise deplasmanda aldı.

(Spor Servisi)

GEÇEN SEZON İLK 11 MAÇTA ÇORUM FK

1922 Konya….1-0

İnegölspor …2-1 (D)

Gümüşhane…0-1

Sancaktepe….1-0 (D)

Pendikspor….0-2

Zonguldak…..2-1 (D)

Başkent Ak…3-2

Hacettepe…..3-1 (D)

Tarsus İ.Y…..0-0

Hekimoğlu….1-2 (D)

A.Afyonspor..4-2

BU SEZON

İLK 11 MAÇTA

ÇORUM FK

Manisa FK…1-3

Kocaelispor..0-3 (D)

A.Afyonspor..1-1

İnegölspor…3-2 (D)

Niğde A.F.K…4-0

E.Velimeşe….0-1 (D)

Ankara Demir..2-3

Erzincanspor…2-2

Hekimoğlu….0-1 (D)

Ş.Urfaspor…..5-1

Uşakspor……2-2