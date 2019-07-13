Fahri Eren’le kesin ayrılık

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Yeni Çorumspor’da iç transfer görüşmeleri devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Yeni Çorumspor forması giyen ve süresiz kadro dışı bırakıldıktan sonra ara transfer döneminde Kemerspor 2003’e kiralanan 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi. Deneyimli futbolcu için kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz futbolcularından Fahri Eren Pamuk ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki yaşamında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Fahri Eren’in Yeni Çorumspor’la 31 Mayıs 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyordu. Deneyimli futbolcu, geçen sezon Yeni Çorumspor’da 14 resmi maçta 1 gol atarken, Kemerspor’da ise 13 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

(Rıfat KARA)