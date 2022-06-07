Fahri Eren Pamuk Edremitspor’da
Çorumlu futbolcu Fahri Eren Pamuk, Balıkesir’in Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcilerinden Edremitspor’a transfer oldu.
Spor 07.06.2022, 00:15
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Geçtiğimiz sezon BAL ekibi Karadeniz Ereğli Belediyespor’da geçiren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni sezon için Edremitspor’la 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Osmancık Belediyespor’un altyapısında yetişen Fahri Eren Pamuk, daha önce Boluspor, Niğde Anadolu FK, Silivrispor, 52 Orduspor, Ergene Velimeşespor, Çorum FK, Antalya Kemerspor, Adıyaman FK, Kâhta 02 Spor, Iğdırspor’da oynadı.
Geçen sezonu Karadeniz Ereğli Belediyespor’da geçiren Pamuk, 15 maçta 1139 dakika süre alırken, 10 gol attı.
(Hüseyin AŞKIN)
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