Eyüpspor hazırlıkları devam ediyor

Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 14.00’de gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Kerem Pala, Kıvanç Kaya, Eren Tokat ve Tarık Mayhoş katılmazken, diğer futbolcular hazır bulundu. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman çabuk-kuvvet çalışması ile devam etti. Son bölümde dar alanda pas çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar, yarı sahada taktik antrenman ile günü tamamladı.

Çorum Futbol Kulübü, Eyüpspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye çekilecek.

(Spor Servisi)