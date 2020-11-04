Flaş Haberİzmir'deki depremde can kaybı 111'e yükseldi
Eyüpspor hazırlıkları devam ediyor
Çorum Futbol Kulübü’nde yarın oynanacak olan Eyüpspor maçının hazırlıkları dün yapılan antrenman ile devam etti.
Spor 04.11.2020, 00:10
63
Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 14.00’de gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Kerem Pala, Kıvanç Kaya, Eren Tokat ve Tarık Mayhoş katılmazken, diğer futbolcular hazır bulundu. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman çabuk-kuvvet çalışması ile devam etti. Son bölümde dar alanda pas çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar, yarı sahada taktik antrenman ile günü tamamladı.
Çorum Futbol Kulübü, Eyüpspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye çekilecek.
(Spor Servisi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
7°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Kasım 2020
|İmsak
|05:40
|Güneş
|07:06
|Öğle
|12:29
|İkindi
|15:16
|Akşam
|17:42
|Yatsı
|19:02