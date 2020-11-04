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Eyüpspor hazırlıkları devam ediyor

Çorum Futbol Kulübü’nde yarın oynanacak olan Eyüpspor maçının hazırlıkları dün yapılan antrenman ile devam etti.

Spor 04.11.2020, 00:10
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Eyüpspor hazırlıkları devam ediyor

Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 14.00’de gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Kerem Pala, Kıvanç Kaya, Eren Tokat ve Tarık Mayhoş katılmazken, diğer futbolcular hazır bulundu. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman çabuk-kuvvet çalışması ile devam etti. Son bölümde dar alanda pas çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar, yarı sahada taktik antrenman ile günü tamamladı.

Çorum Futbol Kulübü, Eyüpspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye çekilecek.

(Spor Servisi)

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