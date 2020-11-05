Eyüp’le kupa mesaisi

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, bugün Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçında İstanbul’un 2.Lig temsilcilerinden Eyüpspor’u konuk edecek.

Ligde istediği sonuçları alamayan ve oynadığı 7 maçta 7 puan toplayan Çorum Futbol Kulübü, son iki maçında sahadan puansız ayrılırken, bugün güçlü rakibi Eyüpspor’u eleyerek hem moral bulmak, hem de adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

Teknik direktör Bahri Kaya ile yolların ayrılmasından sonra yerine gelen genç teknik adam İsmet Taşdemir nezaretindeki ilk sınavını verecek olan Çorum Futbol Kulübü’nün bugünkü maçta rotasyonlu bir kadro ile sahada olması bekleniyor. Kerem Pala, Kıvanç Kaya, Eren Tokat ve Tarık Mayhoş sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

2.Lig Beyaz Grup’ta 7 puanla 11.sırada yer alan Çorum Futbol Kulübü ile Kırmızı Grupta 8 maçta topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda oturan Eyüpspor arasında bugün Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçı Muğla bölgesi hakemlerinden Tayfun Sarı yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta Tayfun Sarı’nın yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Birkan Çanakçıoğlu ile Manisa bölgesinden Berkay Erdemir yapacak. Yine İzmir bölgesinden Berkay Erdemir ise maçın dördüncü hakemi olacak.

(Spor Servisi)