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Evde kayıp daha çok

Çorum FK, ligin geride kalan 30 haftalık periyodunun karşılığı olan 90 puanın 48’ini alırken, tam 42 puan kaybederek, hedeflerinde geride kaldı. Kırmızı-siyahlı ekip, 42 puanın 22’sini evinde, 20’sini deplasmanda kaybetti.

Spor 21.03.2022, 20:53
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Evde kayıp daha çok

2.Lig Kırmızı Grup’ta, ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, 30.hafta maçında konuk ettiği Muğla temsilcisi Bodrumspor’la 1-1 berabere kalırken, play-off potasıyla fark 5 puana çıktı. Kırmızı-siyahlı ekibin iç sahada kaybettiği puan ise, deplasmanda kaybettiği puanı geçti.

30 MAÇTA 42 PUAN KAYIP!
Ligin geride kalan 30 haftalık periyodunda, 13 galibiyet, 9 beraberlik, 8 yenilgi alırken, 48 puan topladı ve 7.sırada yer alıyor. Bu maçlarda 43 gol atan Çorum FK, kalesinde 28 gol gördü. Kırmızı-siyahlı ekip, maç başına 1,6 puan ortalaması tutturdu.
30 maçın puan karşılığı olan 90 puanın sadece 48’ini alabilen Çorum FK, tam 42 puan kaybetti.

İÇERİDEKİ KAYIP 22 PUAN
Çorum FK, 30 maçın 15’ini sahasında, 15’ini deplasmanda oynarken, sahasında 25 puan toplayıp 22 puan kaybetti. 
Evindi çıktığı maçlarda, 6 galibiyet, 5 beraberlik alan Çorum FK, 4 kez sahadan puansız ayrılırken, 23 puan topladı. Bu maçlarda, Serik Belediye, Sarıyer, Adıyaman FK, Turgutluspor, Kahramanmaraşspor ve Etimesgut Belediye’yi yenen Çorum FK, Diyarbekirspor, Sakaryaspor, Vanspor, Ankaraspor ve Bodrumspor’la berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, Sivas Belediye, İnegölspor, Ergene Velimeşe ve Bayburt Özel İdare’ye ise yenildiler.

DEPLASMANDA 20 PUAN KAYBETTİ
Çorum FK’nın deplasman karnesi ise iç sahaya göre biraz daha iyi. Özellikle ilk yarıda oynadığı deplasman maçlarında çok başarılı sonuçlar alan ve ligin en başarılı takımları arasında yer alan Çorum FK, ikinci yarıda, deplasmanda da geriledi.
Kırmızı-siyahlı ekip, çıktığı 15 deplasman maçında, 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 de yenilgi alırken, 25 puan toplayıp 20 puan kaybettiler. Bu maçlarda 20 gol atan Çorum FK, kalesinde 16 gole engel olamadı.

ÇORUM FK’IN İÇ SAHA MAÇLARI

Diyarbekir…1-1
Sakaryaspor..0-0
Serik Bld…...1-0
Sivas Bld…...0-2
Sarıyer……...5-0
Vanspor FK…1-1
Ankaraspor…0-0
İnegölspor…..0-1
Adıyaman FK..3-0
E.Velimeşe….1-2
Turgutluspor..5-1
K.Maraşspor..2-1
Bayburt Ö.İ….0-1
Etimesgut Bld..3-1
Bodrumspor….1-1
(Hüseyin AŞKIN)
 

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