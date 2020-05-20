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Evde kal, sporla kal

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın talimatıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 20:19
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Evde kal, sporla kal

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenörlerden Hüseyin Eğer, Halil Aydoğan ve Ferhat Arıcı 19 Mayıs Salı günü saat 19:19’da Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan Şentürkoğlu konutları önünde vatandaşlara müzik ve spor içerikli bir program sundu. “Evde kal, bizimle kal, sporla kal” sloganı eşliğinde Türk bayrakları, Kırmızı-Beyaz balonlarla süslenen Şentürkoğlu konutları önünde ilk olarak İstiklal Marşı okunurken, daha sonra bina sakinlerinin katılımı ile müzik eşliğinde egzersiz hareketler yapıldı. Yoldan geçen vatandaşların ve iş yeri sahiplerinin de katıldığı program yaklaşık 1 saat sürdü. Salgın nedeniyle eve kapanan vatandaşların hareketsiz kalmamaları gerektiğini vurgulayan antrenörlerden Hüseyin Eğer, “Milletimiz adına çok önemli bir gün olan 19 Mayıs’ta müzikler eşliğinde yapılan egzersiz hareketlere vatandaşların katılımı oldukça iyiydi. Hem biz keyif aldık, hem de onlar. Umarım bu salgından bir an önce kurtulur, bayramlarımızı eskiden olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde kutlamaya devam ederiz” ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)

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