Etimesgut’la ikinci randevu
Çorum FK, 29.hafta maçında konuk edeceği Başkent ekibi Etimesgut Belediye ile tarihinde ikinci kez karşılaşacak.
Spor 04.03.2022, 20:04
30
Profesyonel liglerde 10.sezonunu geçiren Çorum FK, Etimesgut Belediye ile ilk kez bu sezon aynı grupta yer aldı. İki takım, ligin 10.haftasında, Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı’nda karşılaşırken, Çorum FK, mücadeleyi 2-0 kazandı. 31 Ekim 2021 tarihinde oynanan maçta, Çorum FK’ya galibiyeti getiren golleri, 57.dakikada Halil Köçer kendi kalesine ve 80.dakikada, penaltıdan Halil İbrahim Sönmez attı.
(Hüseyin AŞKIN)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
-1°
kapalı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|27
|49
|3. Adana Demirspor
|28
|46
|4. Başakşehir
|27
|46
|5. Fenerbahçe
|27
|46
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|27
|35
|13. Sivasspor
|27
|34
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|27
|29
|16. Giresunspor
|27
|29
|17. Göztepe
|27
|27
|18. Altay
|27
|25
|19. Rizespor
|27
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|26
|55
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|26
|46
|4. Erzurumspor
|26
|44
|5. İstanbulspor
|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|25
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Keçiörengücü
|26
|35
|10. Adanaspor
|26
|34
|11. Boluspor
|25
|34
|12. Tuzlaspor
|25
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|30
|15. Menemen Belediyespor
|26
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Altınordu
|26
|25
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|26
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Leicester City
|24
|30
|13. Aston Villa
|25
|30
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|25
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|26
|60
|2. Sevilla
|26
|54
|3. Real Betis
|26
|46
|4. Barcelona
|25
|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Real Sociedad
|26
|44
|7. Villarreal
|26
|42
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|26
|33
|10. Osasuna
|26
|33
|11. Celta Vigo
|26
|32
|12. Rayo Vallecano
|25
|31
|13. Elche
|26
|29
|14. Espanyol
|26
|29
|15. Getafe
|26
|27
|16. Mallorca
|26
|26
|17. Granada
|26
|25
|18. Cadiz
|26
|21
|19. Deportivo Alaves
|26
|21
|20. Levante
|26
|18