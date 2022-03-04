Etimesgut’la ikinci randevu

Profesyonel liglerde 10.sezonunu geçiren Çorum FK, Etimesgut Belediye ile ilk kez bu sezon aynı grupta yer aldı. İki takım, ligin 10.haftasında, Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı’nda karşılaşırken, Çorum FK, mücadeleyi 2-0 kazandı. 31 Ekim 2021 tarihinde oynanan maçta, Çorum FK’ya galibiyeti getiren golleri, 57.dakikada Halil Köçer kendi kalesine ve 80.dakikada, penaltıdan Halil İbrahim Sönmez attı.

(Hüseyin AŞKIN)

