Etimesgut-Çorum FK maçının hakemi Ordu’dan Adem Cinek

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı’nda oynanacak maçta Ordu bölgesi hakemlerinden Adem Cinek düdük çalacak. Saat 14.00’te başlayacak maçta Cinek’in yardımcılıklarını ise Samsun bölgesinden Sezgin Şahbaz ile Bayburt bölgesinden Volkan Kaan Topal yapacak. Sinop bölgesinden Erdal Yılmaz da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

31 EKİM PAZAR

Etimesgut Belediye-Çorum FK

Adem Cinek

Serik Belediye-Hekimoğlu Trabzon

Efe Tanrıverdi (Ankara)

Kahramanmaraşspor-Ankaraspor

Murat Türkoğlu (Bayburt)

Ergene Velimeşe-Adıyaman FK

Onur Bingöl (Ankara)

Bayburt Özel İdare-Vanspor FK

Barkın Kara (Bilecik)

Diyarbekirspor-Afjet Afyonspor

Mehmet Ali Özer (Tekirdağ)

Turgutluspor-İnegölspor

Yusuf Ziya Gündüz (Sivas)

Sivas Belediye-Somaspor

Oğuzhan Uğurlu (İstanbul)

Sarıyer-Bodrumspor

Lütfullah Aslan (Diyarbakır)

1 KASIM PAZARTESİ

Sakaryaspor-Niğde Anadolu FK

Fevzi Erdem Akbaş (İstanbul)

(Hüseyin AŞKIN)

