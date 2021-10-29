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Etimesgut-Çorum FK maçının hakemi Ordu’dan Adem Cinek

2.Lig Kırmızı Grupta “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’nın Başkent deplasmanında Etimesgut Belediye ile 31 Ekim Pazar günü oynayacağı 31.hafta maçının hakemleri belli oldu.

Spor 29.10.2021, 00:04
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Etimesgut-Çorum FK maçının hakemi Ordu’dan Adem Cinek

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı’nda oynanacak maçta Ordu bölgesi hakemlerinden Adem Cinek düdük çalacak. Saat 14.00’te başlayacak maçta Cinek’in yardımcılıklarını ise Samsun bölgesinden Sezgin Şahbaz ile Bayburt bölgesinden Volkan Kaan Topal yapacak. Sinop bölgesinden Erdal Yılmaz da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

31 EKİM PAZAR
Etimesgut Belediye-Çorum FK
Adem Cinek
Serik Belediye-Hekimoğlu Trabzon
Efe Tanrıverdi (Ankara)
Kahramanmaraşspor-Ankaraspor
Murat Türkoğlu (Bayburt)
Ergene Velimeşe-Adıyaman FK
Onur Bingöl (Ankara)
Bayburt Özel İdare-Vanspor FK
Barkın Kara (Bilecik)
Diyarbekirspor-Afjet Afyonspor
Mehmet Ali Özer (Tekirdağ)
Turgutluspor-İnegölspor
Yusuf Ziya Gündüz (Sivas)
Sivas Belediye-Somaspor
Oğuzhan Uğurlu (İstanbul)
Sarıyer-Bodrumspor
Lütfullah Aslan (Diyarbakır)
1 KASIM PAZARTESİ
Sakaryaspor-Niğde Anadolu FK
Fevzi Erdem Akbaş (İstanbul)
(Hüseyin AŞKIN)
 

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