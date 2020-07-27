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Eşref’in yeni adresi 52 Orduspor oldu
Çorum Futbol Kulübü’nün eski futbolcularından Eşref Korkmazoğlu, 52 Orduspor ile sözleşme imzaladı.
Spor 27.07.2020, 22:39
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TFF 3.Lig’de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen 52 Orduspor dış transferde imzaları bir bir attırıyor. Yeni sezon planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten 52 Orduspor yönetimi Artvin Hopaspor’dan Çorum FK’nın eski futbolcusu sol bek Eşref Korkmazoğlu’nu 1 yıllığına renklerine bağladı.
26 yaşındaki deneyimli futbolcu biten sezonda Artvin Hopaspor formasını 14 maçta terletirken, hiç gol atma başarısı gösteremedi.
(Spor Servisi)
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