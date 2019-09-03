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Eşref Korkmazoğlu Artvin Hopa ile anlaştı

3.Lig takımlarından Artvin Hopaspor, Salim Uzun, Hakan Doğru ve Eşref Koçak’ın ardından Eşref Korkmazoğlu’nu da renklerine bağladı.

Eşref Korkmazoğlu Artvin Hopa ile anlaştı

3.Lig takımlarından Artvin Hopaspor, Salim Uzun, Hakan Doğru ve Eşref Koçak’ın ardından Eşref Korkmazoğlu’nu da renklerine bağladı.

03 Eylül 2019 Salı 22:19
Eşref Korkmazoğlu Artvin Hopa ile anlaştı

3.Lig takımlarından Artvin Hopaspor, Salim Uzun, Hakan Doğru ve Eşref Koçak’ın ardından Eşref Korkmazoğlu’nu da renklerine bağladı.

Yeni Çorumspor’un eski futbolcularından Eşref Korkmazoğlu’nun yeni sezonda forma giyeceği takım belli oldu. 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında Yeni Çorumspor’un formasını terleten Eşref Korkmazoğlu, transfer tahtasının kapanmasına saatler kala 3.Lig 1.Grup takımı Artvin Hopaspor ile anlaştı. 25 yaşındaki sol bek Eşref Koçak geçtiğimiz sezon Yeni Çorumspor formasını 23 maçta terletirken, hiç gol atma başarısı gösteremedi.

Öte yandan Artvin Hopaspor, daha önce Yeni Çorumspor’da forma giymiş Eşref Koçak, Hakan Doğru ve Salim Uzun ile de sözleşme imzalamıştı.

(Rıfat KARA)

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