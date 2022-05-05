Esma Gökülü, Olimpiyat ikincisi

Brezilya’nın Caxias do Sul kentinde devam eden 24.İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında, judo branşında Türkiye’yi temsil eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Esma Gökülü, altın madalyayı kıl payı kaçırıp ikinci oldu.

1-2 Şubat tarihlerinde, Edirne’de düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası’nda altın madalya kazanan ve milli takıma seçilen Esma Gökülü, Brezilya’da devam eden 24. Yaz Olimpiyatlarında, ülkemizi temsil etti. Brezilya’da, milli judogi ile başarılı bir performans sergileyen Esma Gökülü, finalde yenilerek ikinci oldu ve Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdı.

Esma Gökülü’nün yanı sıra, Türk sporculardan Samet Bulut, erkekler +100 kiloda ikinci, Yadigâr Taylan da kadınlar 78 kiloda üçüncü olup bronz madalya kazandı.

AŞGIN’DAN TELE KUTLAMA

Öte yandan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Olimpiyat ikincisi olan Esma Gökülü’yü telefonla görüntülü arayıp, tebrik etti.

(Hüseyin AŞKIN)

