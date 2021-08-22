“Eski stadın yıkımı 2022’de”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Başkanım Mahallemizde Söz Bizde” sloganıyla düzenlenen mahalle buluşmalarına yeniden başladı. Pandemi nedeniyle ara verilen mahalle buluşmalarının ilki Karakeçili Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Başkan Aşgın, Karakeçili Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları ve talepleri dinledi. Adil Candemir Parkı’nda düzenlenen toplantıya Başkan Aşgın’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü, Karakeçili Mahalle Muhtarı Mehmet Aydın, belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

NEDEN ARSA SATTIKLARINI ANLATTI

Belediye olarak zaman zaman arsalar sattıklarını ve elde ettikleri geliri ise hizmete dönüştürdüklerini belirten Başkan Aşgın, “Biz Karakeçili Mahallesi’nde yeni yol açacağız, yol genişleteceğiz, park bahçe açacağız diye 2019 yılında 8 bin 981 metre kare kamulaştırma yapmışız. Buna da 6 milyon 31 bin TL ödemişiz. 2020 yılında 7 bin 739 metre kare alanı kamulaştırmışız, 7 milyon 325 bin TL ödemişiz ayrıca 453.80 metre karelik alan da satın alma yapmışız. Buna da 2 milyon 278 bin lira sadece Karakeçili’de ödemişiz. 2021 yılına geldiğimiz zaman 7 bin 434 metre kare kamulaştırmışız 7 milyon 585 bin ödemişiz. Bu rakamlara Çimento arazisi dahil değil” dedi.

“ESKİ STADYUM 2022’DE YIKILACAK”

Hedeflerinin yaptıkları hizmetlerle şehrin önünü açmak olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, Karakeçili Mahallesi’nde yer alan 57 dönümlük alan olan eski stadyum yerinin belediyenin mülkiyetine geçtiğini söyledi. Burada imarla ilgili düzenlemeler yapıldığını belirten Başkan Aşgın, “Bunun müjdesini daha önce de verdik yeniden vermiş olalım. Burayı Millet Bahçesi yapacağımızı açıklamıştık. Bu alanın 30-35 dönümlük alanı Millet Bahçesi olacak. Şu an proje aşamaları belli bir aşamaya geldi. Millet Bahçesi’nin içinde millet kıraathanesi, sportif etkinliklerin yapılacağı alanlar, kaykay pisti o alanda yapılacak. 20 dönümlük kısımda ise Kongre Kültür Merkezi yapılacak. Binası 8 dönüm civarında olacak etrafında yine yeşil alan ve otopark olacak. Burayı inşallah şehrimiz için çok güzide çok nezih bir alan yapacağız. Önümüzdeki yıl içinde inşallah eski stadyumda yıkımlar başlayacak” diye konuştu.

“RİSK KARARI ALMALISINIZ”

Yüzevler’le ilgili de mahalle sakinlerine bilgi veren Başkan Aşgın, “Yüzevler’de oturan hemşehrilerimizden bir birlik oluşturmasını istiyoruz. Bu süreci belediyeyle istişareyle yürütmelerini istiyoruz. Orası için aklımızdaki de şu bu tür yerlerde riskli yapı kararı alınırsa inşaat alanı da en az 2 buçuk dönüm olursa bizim yüzde 20 gibi emsal verme anlayışımız var. Sizler oranın riskli olduğu kararını almalısınız” şeklinde konuştu.

İstişareye çok önem verdiklerini kaydeden Başkan Aşgın, şöyle devam etti: “İstişarelerle şehrimizi yönetmek istiyoruz, mahalle buluşmaları yapmamızın nedeni de bu.”

Başkan Aşgın konuşmasının ardından mahalle halkına söz verdi. Mahalle halkının sorun ve taleplerini dinleyen Aşgın, tek tek not alarak gereğinin yapılacağını açıkladı. (Nurdan AKBAŞ)