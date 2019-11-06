Eski Çorumsporlu İlhan Palut Göztepe’nin başına geçti

2007-2008 sezonunda Çorumspor formasıyla 23 maça çıkıp 1 gol atan İlhan Palut, aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra kariyerine teknik adam olarak devam ediyor. Memleketinin takımı Hatayspor’u geçen sezon 1.Lig’e çıkartan 43 yaşındaki İlhan Palut, 6.haftada hem de Hatayspor zirve yarışının içerisindeyken istifa etmişti.

Hatayspor’dan ayrıldıktan sonra teklifleri beklemeye alan genç teknik adam, geçtiğimiz günlerde Tamer Tuna ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Göztepe ile anlaştı. İzmir ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayan İlhan Palut, yeni takımının başında ilk antrenmana çıktı.

(Hüseyin AŞKIN)