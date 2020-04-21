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Eski Çorum FK’lı ilk 10’da yer aldı

Türkiye profesyonel liglerinde forma giyen futbolcular arasında en golcü 10 futbolcu açıklandı. Çorum Futbol Kulübü’nün eski futbolcularından Abuzer Gaffar Toplu kendine 10.sırada yer buldu.

21 Nisan 2020 Salı 21:55
Eski Çorum FK’lı ilk 10’da yer aldı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen ara sonrası bazı sosyal medya grupları futbolcu performanslarını yayınlamaya başladı. Bu gruplar arasında en çok takipçiye sahip olan “memleketligleri” instagram sayfası dün takipçilerine Türkiye’nin en golcü 10 ismini açıkladı. Listenin zirvesinde Bandırmaspor’dan Tayyib Kanarya 22 maç 20 gol ile yer alırken, Kanarya’yı 27 maç 20 gol ile Muğlaspor’dan Murat Can Bölükbaşı takip etti. Çorum Futbol Kulübü’nün ligdeki rakiplerinden Manisaspor’dan Serdar Deliktaş 27 maç 20 gol ile üçüncü, Samsunspor’dan Bahattin Köse ise 25 maç 19 gol ile dördüncü oldu. Süper Lig’in dev takımlarından Trabzonspor’da forma giyen Alexander Sörlöth 26 maç 19 gollük performansı ile kendine beşinci sırada yer bulurken, Vanspor’dan Batuhan Er altıncı, Ankara Demirspor’dan Mustafa Tahir Babaoğlu yedinci, Altay’dan Marco Paixao sekizinci ve 24 Erzincanspor’dan Kerem Aktürkoğlu dokuzuncu sırada yer aldı. Bir dönem Çorum Futbol Kulübü’nde forma giyen Abuzer Gaffar Toplu ise Karacabey Belediyespor’da ki 24 maç 16 gollük performansı ile listenin onuncu sırasında kendine yer buldu.

(Rıfat KARA)

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