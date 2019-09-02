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Erzurum’da Çorum fırtınası

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen ve 4 ülkeden 600 güreşçinin mücadele ettiği Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri'ne Çorum’dan katılan güreşçiler 5 madalya kazandı.

Erzurum’da Çorum fırtınası

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen ve 4 ülkeden 600 güreşçinin mücadele ettiği Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri'ne Çorum’dan katılan güreşçiler 5 madalya kazandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 23:22
Erzurum’da Çorum fırtınası

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen ve 4 ülkeden 600 güreşçinin mücadele ettiği Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri'ne Çorum’dan katılan güreşçiler 5 madalya kazandı. Ahmet Peker ve Yasin Bolat kilolarında şampiyonluğu kazanırken, Yusuf Eryücel, Bilal Akbıyık ve Hakkı Ceylan ise ikinci oldular.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri'nde er meydanına çıkan Çorumlu güreşçiler toplamda 5 madalya kazandı.

Pazar günü 5 bin kişilik Murat Ertürk Er Meydanı’nda yapılan güreşlere 4 ülkeden toplam 600 sporcu katıldı. Karakucak güreşleri nefesleri kesen mücadelelere sahne olurken, başpehlivanlığı milli sporcu Rıza Yıldırım kazandı.

Çorumlu güreşçiler, özellikle büyükler kategorisinde önemli dereceler elde ettiler. Yıldızlar 50 kiloda Yusuf Eryücel ikinci olup gümüş madalya kazanırken, büyüklerde 4 madalya geldi. 55 kiloda Ahmet Peker ve 75 kiloda Yasin Bolat tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğu kazandılar. 70 kiloda Bilal Akbıyık ve 95 kiloda Hakkı Ceylan ise finale kalma başarısı gösterirken, şampiyonluk müsabakasında yenilerek ikinciliği elde ettiler. (Hüseyin AŞKIN)

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