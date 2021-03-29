Erzincan mesaisi moralli başladı

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü’nde 24 Erzincanspor mesaisi hafta sonu yapılan antrenmanlarla start aldı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen ilk antrenmana sakatlıkları devam eden Nafican ve Salih Zafer katılmazken, Mehmet Sedef ise takımdan ayrı düz koştu yaptı. Diğer futbolcular hazır olduğu ilk antrenman yenileme çalışması ile tamamlandı.

Pazar günü yine Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 16.00’da gerçekleşen ikinci antrenmana ise sadece Salih Zafer katılmazken, Nafican ve Mehmet Sedef takımdan ayrı çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışması ve taktik antrenman ile sona erdi.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile Erzincanspor maçı hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

(Spor Servisi)

