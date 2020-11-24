Erzincan çetin ceviz

Çorum Futbol Kulübü’nün 29 Kasım Pazar günü Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta 12.hafta maçında konuk edeceği Anagold 24 Erzincanspor 10 maçta topladığı 20 puanla 3.sırada yer alırken, attığı 17 golle de grubun en golcü takımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Geçen sezon Play-Off’tan 2.Lig’e yükselen Anagold 24 Erzincanspor, 2.Lig’deki ilk sezonunda teknik direktör Özcan Kızıltan nezaretinde oldukça başarılı sayılabilecek sonuçlar alıyor.

MAÇ BAŞINA 2 PUAN

Sezona deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler’i 1-0 yenerek 3 puanla başlayan Erzincanspor, 2.hafta evinde Kahramanmaraşspor’u 2-1 mağlup ederek ikide iki yaptı.

3.hafta maçında ligin dişli takımlarından Hekimoğlu Trabzon’la deplasmanda 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşayan kırmızı-siyahlılar, dördüncü maçında evinde Şanlıurfaspor’u 4-1 mağlup etti. Beşinci maçında Play-Off hesapları yapan Uşakspor’u deplasmanda 3-1’lik skorla geçerek bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Erzincanspor, altıncı maçında konuk ettiği Başkent ekibi Hacettepe’yi 2-0’la uğurladı. Yedinci maçında Zonguldak deplasmanından 0-0’lık beraberlikle dönen kırmızı-siyahlılar, sekizinci maçlarında sahalarında Gümüşhanespor’u 2-1 mağlup ettiler.

SON 2 MAÇINI KAYBETTİ

İlk 8 haftada yenilgi yüzü görmeyen Erzincanspor, son iki maçında ise puan yüzü görmedi. Dokuzuncu maçında İstanbul’da Sarıyer’e 1-0’lık skorla boyun eğerek bu sezon ilk yenilgisini alan Erzincan temsilcisi, onuncu maçında ise geçtiğimiz hafta evinde lider Manisa Futbol Kulübü’ne 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Toplamda oynadığı 10 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de yenilgi alan Erzincanspor, topladığı 20 puanla 3.sırada yer alırken, maç başına 2,0 puan ortalaması tutturdu.

Kırmızı-siyahlılar, 10 maçta attıkları 17 gole karşılık kalelerinde 9 gol gördüler. Erzincan ekibi, 36 gollü Manisa FK, 20’şer gollü Hekimoğlu Trabzon ve Uşakspor’un ardından grubun en golcü dördüncü takımı durumunda.

DEPLASMANDA 8 PUAN

Erzincanspor, 10 maçta topladığı 20 puanın 12’sini sahasında oynadığı 5 maçta aldığı 4 galibiyet sonucu hanesine yazdırdı. Deplasmanda da 5 maça çıkan kırmızı-siyahlılar 2 galibiyet, 2 beraberlik sonucu 8 puan topladılar.

Erzincan temsilcisi, 10 maçta attığı 17 golün 12’sini sahasında kaydederken, yediği 9 golün ise 6’sını yine evinde kalesinde gördü.

(Spor Servisi)