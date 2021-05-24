Eryücel, Kumluca’da ikinci

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında da yer alan “22.Antalya-Kumluca Yağlı Güreşleri”ne katılan Çorum Belediyesi pehlivanlarından Bekir Eryücel, ikinci oldu.

22-23 Mayıs tarihlerinde, kovid-19 tedbirleri kapsamında Kumluca Karatepe Stadı'nda sınırlı sayıda seyirciyle gerçekleştirilen müsabakalara, 65'i başpehlivan olmak üzere farklı illerden 1150 güreşçi katıldı. Çorum’dan da farklı kategorilerden 10 pehlivan er meydanına çıktığı.

Başpehlivanlığı, Kırkpınar şampiyonlarından Orhan Okulu’nun aldığı güreşlerde, küçük orta büyük boy kategorisinde mücadele eden Çorum Belediyesi güreşçisi Bekir Eryücel, finale kalma başarısı gösterdi. Şampiyonluk müsabakasında Antalyalı rakibi Serdar Yıldırım’a yenilen Bekir Eryücel, ikinciliği elde ederek büyük bir başarı kazandı.

(Spor Servisi)

