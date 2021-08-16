Eryücel birinci, Alkaç üçüncü oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen 13.Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri’nde Çorumlu pehlivanlardan Bekir Eryücel ve Mücahit Alkaç Çorum’a derece ile döndüler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırkpınar’ın yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı’nın onuruna Sekapark Er Meydanı’nda düzenlenen organizasyona 14 kategoride 1000’e yakın güreşçi katıldı. Çorum’u temsilen katılan pehlivanlardan Bekir Eryücel orta boy kategorisinde birinci olmayı başarırken, küçük boy kategorisinde mücadele eden Mücahit Alkaç ise üçüncü oldu.

Öte yandan Sekapar Altınkemer Yağlı Güreşleri’nin finalinde Ali Gürbüz ile Gölcüklü Yıldıray Akın karşılaştı. Yıldıray Akın’ın yer güreşini tercih ettiği mücadele puanlama bölümüne kaldı. Yaklaşık 45 dakika süren mücadelede Ali Gürbüz puanlamada rakibini yenerek başpehlivan oldu.

Final müsabakasının ardından kategorilerinde dereceye giren güreşçilere ödülleri takdim edildi.Başpehlivan olan Ali Gürbüz 41 bin liralık altın kemerin sahibi olurken, boylarında dereceye giren diğer pehlivanlara ise toplamda 650 bin lira para ödülü dağıtıldı.(Rıfat KARA)