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Ertuğrul Sancaktutan 546 gün sonra gol attı

Yeni Çorumspor’un Hacettepe’yi deplasmanda 3-1 yendiği maçta ikinci golü atan kaptan Ertuğrul Sancaktutan, tam 546 gün aradan sonra gol sevinci yaşadı.

Ertuğrul Sancaktutan 546 gün sonra gol attı

Yeni Çorumspor’un Hacettepe’yi deplasmanda 3-1 yendiği maçta ikinci golü atan kaptan Ertuğrul Sancaktutan, tam 546 gün aradan sonra gol sevinci yaşadı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 22:04
Ertuğrul Sancaktutan 546 gün sonra gol attı

Yeni Çorumspor’dak üçüncü sezonunu geçiren Ertuğrul Sancaktepe, Yeni Çorumspor formasıyla ilk golünü 2017-2018 sezonunun son haftasında Bursa deplasmanında 5 Mayıs 2018’de Karacabey Belediye ile oynanan maçın 42.dakikasında atmış, aynı karşılaşmanın 90.dakikasında da fileleri havalandırarak Yeni Çorumspor’un 2-0 kazandığı maçta golleri kaydeden futbolcu olmuştu.

Bu sezona çok iyi başlayan Ertuğrul, Pazar günü Hacettepe ile oynanan maçın 68.dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirerek Yeni Çorumspor’u 2-1 öne geçirirken, 546 gün aradan sonra gol sevinci yaşadı.

DOĞUM GÜNÜNDE GOL ATTI

13 Ekim 1993 doğumlu olan Ertuğrul, doğum gününde Hacettepespor filelerini havalandırarak galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Öte yandan, Hacettepespor maçında Yeni Çorumspor’un ilk golünü atan Kıvanç Kaya bu sezon dördüncü kez, Kerem Pala ise bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.

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