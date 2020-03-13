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Ersin Küçükoğlu tribünden izledi

Afjet Afyonspor maçın provası niteliğinde geçen çift kaleyi Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu tribün izledi.

Ersin Küçükoğlu tribünden izledi

Afjet Afyonspor maçın provası niteliğinde geçen çift kaleyi Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu tribün izledi.

13 Mart 2020 Cuma 00:17
Ersin Küçükoğlu tribünden izledi

Çorum Futbol Kulübü’nde Afjet Afyonspor maçının hazırlıkları dün yapılan çift kale maç ile devam etti. Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda gerçekleşen çift kale maç yardımcı antrenör Ogün Demir nezaretinde gerçekleşirken, Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu ise Genel Kaptan Orhan Top ile birlikte tribünden izledi. Oyuncularının çift kalede sergilediği performansı daha iyi görebilmek adına tribüne çıkan deneyimli teknik adam sık sık not alarak kritik Afyonspor maçının taktiğini belirlemeye çalıştı.

(Rıfat KARA)

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