Ersin Küçükoğlu “sportif direktör” Oğuzhan Yalçın “başkan yardımcısı”

3 yılda 1.Lig’e yükselmeyi hedefleyen Çorum Futbol Kulübü’nün yeni sezon planlaması yavaş yavaş netleşmeye başladı. Başkan Fatih Özcan’ın yeni sezondan itibaren “sportif direktör”lük düzenine geçeceklerini açıklamasından sonra sportif direktörün kim olacağı büyük ölçüde belli oldu.

Edindiğimiz bilgilere göre, şu anda teknik direktör olarak takımın başında bulunan Ersin Küçükoğlu yeni sezonda “Sportif Direktör” olarak görev alacak. “Hedef 3 Yılda 1.Lig” projesinde teknik direktör olarak takımın başında yer alacak olan ve Teknik Direktör Bahri Kaya isterse bu sezonun kalan bölümünde sahaya inebilecek. Kaya sahaya inmezse, yine yeni sezon kadrosu için futbolcu izleyecek ve planlamayı yapacak.

OĞUZHAN YALÇIN TAKIMA KARIŞMAYACAK

Henüz bitmeyen bu sezonun kadrosunu kuran ve ikinci yarıdaki Hacettepespor maçından sonra görevinden alınan Oğuzhan Yalçın yeni sezonda yönetimde görev alacak. Oğuzhan Yalçın’ın “başkan yardımcısı” olarak yönetimde yer alacağı ve teknik konularda söz sahibi olmayacağı öğrenildi.

(Spor Servisi)