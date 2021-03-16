Ersin Küçükoğlu Kemer’le anlaştı

Sezon öncesinde Çorum FK’da sportif direktörlük görevine getirilen ancak özel sebeplerden dolayı memleketi Antalya’ya dönmek durumunda kaldığı için görevden ayrılan Ersin Küçükoğlu, 3.Lig 1.Grupta düşmeme mücadelesi veren Antalya Kemer’la anlaştı.

Ligde kalma mücadelesi veren Antalya Kemerspor geçtiğimiz hafta evinde Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor’a 1-0 yenilerek düşme korkusunu yakından hissetmeye başlayan Kemerspor’da teknik direktör Tuğrul Metin ile yollar ayrılırken, takımın başına Ersin Küçükoğlu getirildi.

(Spor Servisi)

