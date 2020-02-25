Ersin Küçükoğlu geliyor

Teknik Direktör Bahri Kaya’nın istifasından sonra takımın başına getirilen İsmail Güldüren’in Pazar günü Hacettepespor karşısında alınan 2-1’lik yenilgi sonrası yaşanan gelişmeler üzerine görevi bırakması üzerine yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, Başkan Fatih Özcan, geçen sezon Mehmet Aurelio’nun yardımcılığını yapan ve Aurelio’nun ayrılması üzerine kısa süre teknik direktörlük görevini yürüten Ersin Küçükoğlu’nu işaret etti.

Ersin Küçükoğlu’nun bugün yapılacak haftanın ilk antrenmanında takımın başında yer alması bekleniyor.

(Hüseyin AŞKIN)