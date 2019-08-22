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Erok maçı da berabere: 1-1

Yeni Çorumspor Bolu kampındaki üçüncü ve son maçında 3.Lig takımlarından Erokspor’la 1-1 berabere kaldı. İstanbul temsilcisi 11.dakikada Eray’ın kafa golüyle 1-0 öne geçerken, Yeni Çorumspor’un beraberlik golü 23.dakikada Emrah’tan geldi.

Erok maçı da berabere: 1-1

Yeni Çorumspor Bolu kampındaki üçüncü ve son maçında 3.Lig takımlarından Erokspor’la 1-1 berabere kaldı. İstanbul temsilcisi 11.dakikada Eray’ın kafa golüyle 1-0 öne geçerken, Yeni Çorumspor’un beraberlik golü 23.dakikada Emrah’tan geldi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 00:29
Erok maçı da berabere: 1-1

SAHA: Termal Otel 3 No’lu Saha.

HAKEMLER: Mustafa Aktaş, Serhat Yılmaz, Mehmet Karataş.

YENİ ÇORUMSPOR: Onur (Dk. 46 Reşat), Ertuğrul, Ferdi, Osman, Mert Güney, Mert Ilıman, Oktay (Dk. 46 Kerem Pala), Murathan, Emrah, Kıvanç, Volkan.

EROKSPOR: Özgür (Dk. 46 Yaren), Berkay (Dk. 46 Rahmi), Gürcan, Erhan, Burak (Dk. 46 Sinan), Melih (Dk. 46 Alper), Orhan, Efecan, Emre (Dk. 46 Halil), Abdurrahman (Dk. 46 Şahin), Eray

GOLLER: Dk. 11 Eray (Erokspor), Dk. 23 Emrah (Yeni Çorumspor)

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Yeni Çorumspor, kamptaki üçüncü ve son hazırlık maçında 3.Lig takımlarından İstanbul temsilcisi Erokspor’la 1-1 berabere kaldı.

Termal Otel’in 3 No’lu Sahası’nda oynanan maçta Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya ilk onbirde Onur, Ferdi, Ertuğrul, Mert Ilıman, Osman, Mert Güney, Oktay, Murathan, Emrah, Kıvanç ve Volkan’a forma verdi.

Bir alt ligdeki rakibi karşısında oyunun kontrolünü elinde bulunduran Yeni Çorumspor, 11.dakikada kalesinde golü gördü. Bu dakikada gelişen Erokspor atağında, sağdan Efecan ortaladı, kale alanının hemen gerisinden Eray kafayla topu ağlara yolladı: 0-1.

İlerleyen dakikalarda baskısını artıran Yeni Çorumspor 23.dakikada beraberlik golünü buldu. Sağdan Murathan’ın ortasında Volkan’ın arka direkte kafayla çevirdiği top Kıvanç’a çarptıktan sonra Emrah’ın önünde kaldı. Emrah kale alanı içerisinde önünde bulduğu topu yerden bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

İlk yarı bu skorla tamamlanırken, Yeni Çorumspor ikinci yarıya Onur’un yerine Reşat, Oktay’ın yerine ise Kerem Pala değişiklikleriyle başladı.

Oyunun genelinde üstün taraf olan Yeni Çorumspor yakaladığı fırsatlardan yararlanamayınca karşılaşma 1-1 tamamlandı.

Yeni Çorumspor önceki hazırlık maçlarında 2.Lig takımlarından Bayburt Özel İdare’yi 2-0 yenerken, Kırşehir Belediye ile de 0-0 berabere kalmıştı.

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