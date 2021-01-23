Erkekler 2.Lig 2.Grup’ta ikinci yarı başlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 8.hafta maçında Sungurlu Belediyespor ile Ankara SGK karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk yarısında 7 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgi alan Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor, yarın sahasında SGK’yı yenerek ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara’da oynanan maçı Çorum temsilcisi 3-1 kazanmayı başarmıştı.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında, Çankırı Birlikspor ile Ziraat Bankkart, Anadolu Voleybol ile TVF Spor Lisesi ve TED Ankara Kolejliler ile Zonguldak DSİ takımları kozlarını paylaşacak.

(Spor Servisi)