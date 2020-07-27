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Erkam Reşmen Samsun’da kaldı

Çorumspor’un eski futbolcularından Erkam Reşmen, 3 yıldır formasını terlettiği Samsunspor ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Spor 27.07.2020, 23:38
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Erkam Reşmen Samsun’da kaldı

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyon olarak 1.Lig’e yükselen Yılport Samsunspor iç transferde görüşmeleri sürdürüyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın raporu doğrultusunda Çorumspor’un eski futbolcusu Erkam Reşmen ile görüşen Kırmızı-Beyazlı yönetim 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

(Spor Servisi)

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