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Erkam Reşmen Samsun’da kaldı
Çorumspor’un eski futbolcularından Erkam Reşmen, 3 yıldır formasını terlettiği Samsunspor ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Spor 27.07.2020, 23:38
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TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyon olarak 1.Lig’e yükselen Yılport Samsunspor iç transferde görüşmeleri sürdürüyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın raporu doğrultusunda Çorumspor’un eski futbolcusu Erkam Reşmen ile görüşen Kırmızı-Beyazlı yönetim 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.
(Spor Servisi)
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