Ergün’den Çorum FK’ya 25 bin lira galibiyet primi

Aynı zamanda, bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Çorum’u temsil eden Osmancık Belediyespor’un da başkanı olan 3F Tekstil Sahibi, İş İnsanı Fatih Ergün, Çorum FK’ya, İnegölspor maçı için galibiyet primi vereceğini açıkladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Fatih Ergün, “Şehrimizin marka değerlerinden olan Çorum FK’ya, hafta sonu oynayacağı İnegölspor maçı için, 3F Tekstil olarak 25 bin lira galibiyet primi vereceğimi, tüm kamuoyu ile paylaşmak isterim” ifadelerini kullandı.

İnegölspor maçı için galibiyet primi verecek firma sayısının artması bekleniyor.

Ekonomik dar boğazdan geçmekte olan Çorum FK, geçtiğimiz hafta 1461 Trabzon FK karşısında alınan 2-1’lik galibiyete de, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın 200 bin lira, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner de 10 bin lira prim vermişti.

(Hüseyin AŞKIN)

