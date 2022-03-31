Ergün Penbe: ‘Beklediğimizden daha zor bir maç oldu’
Somaspor maçının beklediklerinden daha zor geçtiğini belirten Teknik Direktör Ergün Penbe, ikinci yarıda hakem hataları ile çok puan kaybettiklerini ifade ederek, hakemlerin daha dikkatli olmalarını da söyledi
TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Çorum FK'da Teknik Direktör Ergün Penbe, 1-0 galip gelinen Somaspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Yukarıdan kopmamak adına mutlak 3 puan parolası ile maça çıktıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Beklediklerinden daha zor bir maç olduğunu da belirten Penbe, "İlk yarı girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı bir maç olabilirdi. Bu zorlu mücadelede bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımızla birlikte 3 puan aldığımız için mutluyuz. Dönüm noktaları olan bir müsabakaydı. Takdir haklarını rakipten yana kullanan bir hakem vardı sahada. Bize verilen penaltı ile bunu net bir şekilde gördük. Telafisi olmayan bu haftalarda hakemlerin biraz daha dikkatli olmasını bekliyoruz. Bize ayrıcalık olsun istemiyoruz. Sadece eşitlik istiyoruz. İkinci yarı oynadığımız tüm müsabakalarda hakem hataları ile karşılaştık. Her şeye rağmen elimizden gelen mücadeleyi verip , sezon sonunda Play-Off potasında olmak istiyoruz. Hafta sonu Ankaraspor ile çok önemli bir maça çıkacağız. Bu hafta almış olduğumuz 3 puanı daha değerli bir hale getirmek için kesin kazanmak zorundayız. Play-Off'a kalmak istiyorsak seri galibiyetler almak zorunda olduğumuzun farkındayız. Bu bilinçle Ankaraspor karşısında 3 puan almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
(Rıfat KARA)
|Takımlar
|O
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|1. Trabzonspor
|30
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|30
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|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
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|14. Kayserispor
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|38
|15. Galatasaray
|30
|38
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|17. Altay
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|18. Göztepe
|30
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|19. Rizespor
|30
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|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
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|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
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|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
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|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
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|29
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|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
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|50
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|48
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|27
|18. Mallorca
|29
|26
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|29
|22
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|29
|19