Ergene’ye bileniyorlar

4 Mart Perşembe günü sahasında Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor’u konuk edecek olan Çorum FK, izin sonrası ilk idmanını Cumartesi günü saat 17.00’de Tesisler 1 No’lu Saha’da yaptı. Teknik direktör İsmet Taşdemir nezaretinde yapılan antrenmana tüm futbolcular katılırken, 10 dakikalık yenileme koşularının ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarı alanda toplu oyunla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılar saat 12.30’da aynı sahada çalıştı. Isınmanın ardından çabuk kuvvet çalışmasıyla devam eden antrenman, 4 takımlı turnuva maçlarıyla sona erdi.

Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Ergene Velimeşespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BULUŞMA ANKARA’YA KALDI

Öte yandan, Başkan Fatih Özcan’ın Cumartesi günü takımla bir araya geleceğini açıklamasından sonra gözler büyük buluşmaya çevrilmişti. Ancak, 2.Başkan Oğuzhan Yalçın ve takım kaptanı Umut Kaya’nın başkan Fatih Özcan’ı telefonla arayarak, “Başkanım, Çorum’a gelmenize gerek yok. Biz Ergene Velimeşe maçını kazanıp Ankara Demirspor maçı için zaten Ankara’ya geleceğiz. Buluşmayı Ankara’da gerçekleştirelim” şeklinde konuştukları, Başkan’ın da bunun üzerine Çorum’a gelmediği öğrenildi.

(Spor Servisi)