Ergene’den puan yok: 0-1

STAT: Tekirdağ Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu **, Burak Gültek **, Adnan Akbulut **

4.HAKEM: Sercan Karaca

ERGENE VELİMEŞESPOR: Emre Yılmaz **, Alişan **, İbrahim Fatih ***, Çınar ** (Dk. 72 Yüksel *), Ergun ** (Dk.79 Semih Kahraman *), Semih Ceylan ** (Dk. 61 Fatih *), Cihan ***, Cabir ***, Taner **, Eser ***, Alper **

YEDEKLER: Emre Güler, Ömer Esenkaya, Embiya, Furkan, Emirhan, Yusuf, Ömer Salihoğlu

TEKNİK SORUMLU: Kamuran Gazi

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: H.Hüseyin *, Tarık **, Nafican **, Salih Zafer **, Eren **, Kerem Çağatay * (Dk.59 Yılmaz Can *), Onur Kolay **, Mikail *, Sinan **, Umut **, Cengiz * (Dk.63 Muhammed Çoban *)

YEDEKLER: Deniz, Mehmet Sedef, Muhammet Fettahoğlu, Yılmaz Can, Mete, Talha, Ertuğrul

TEKNİK SORUMLU: Bahri Kaya

GOL: Dk. 19 Eser (Ergene Velimeşe)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Alper (Ergene Velimeşe)

SARI KARTLAR: Cabir, Alişan, İbrahim, Cihan (Ergene Velimeşe), Kerem Çağatay, Onur Kolay (Çorum FK)

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü 7.hafta maçında konuk olduğu Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor’a 1-0 yenildi. Bu yenilgi ile 2 maçlık galibiyet serisi bitti.

Dün, Tekirdağ Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda oynanan ve Elazığ bölgesi hakemlerinden Ahmet Turan Timuroğlu’nun yönettiği maçın genelinde üstün oynayan taraf Çorum FK olmasına rağmen gol Tekirdağ temsilcisinden geldi.

19.dakikada gelişen Ergene Velimeşespor atağında, Eser Akbaş’ın ceza yayının gerisinden attığı şutta kaleci Hasan Hüseyin rahatlıkla kontrol edebileceği topu kaçırınca Tekirdağ temsilcisi 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Çorum Futbol Kulübü ikinci yarıda da topa daha çok sahip olan ve oyunu yönlendiren taraf olmasına rağmen gol yollarında etkisiz kaldı. Son bölümlerde baskısını artıran Çorum Futbol Kulübü, ani gelişen rakip ataklar karşısında kalesinde zaman zaman tehlikeler yaşasa da başka gol olmayınca karşılaşma Ergene Velimeşespor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Çorum Futbol Kulübü 7 puanda kalırken, ilk galibiyetini alan Ergene Velimeşespor puanını 6’ya yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 14: Ergene Velimeşespor’un kazandığı serbest vuruşta İbrahim sağdan ceza sahasına ortaladı, arka direkte Çınar’ın kafayla altı pasa çevirdiği topu Eser’den önce araya giren Eren Tokat kafayla uzaklaştırdı.

DAKİKA 17: Ergene Velimeşespor atağında, sağdan ceza sahasına yapılan ortada Ergun topu göğsüyle İbrahim’in önüne indirdi, bu futbolcunun penaltı noktasının gerisinden vuruşu az farkla yandan auta gitti.

DAKİKA 19 (GOL): Ergene Velimeşe golü buldu. Eser ceza yayının gerisinden vurdu, kaleci Hasan Hüseyin’in büyük hatasında top ağlarla buluştu: 0-1.

DAKİKA 26: Çorum FK atağında, soldan Nafican ortaladı, savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası çizgisinde Umut Kaya ayak içiyle Cengiz’in önüne bıraktı, Cengiz ceza sahasına girdi, kale alanının sağ köşesinden vuruşunu yaptı, top kaleci Emre’de kaldı.

DAKİKA 30: Soldan yine Nafican ortaladı, Sinan’ın kafayla indirdiği topu ceza yayından Onur Kolay uygun durumda farklı şekilde üstten auta gönderdi.

DAKİKA 69: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Umut ortaladı, Sinan kafayı vurdu, top kaleci Emre’de kaldı.

DAKİKA 71:Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Yılmaz Can’ın pasında çizgiye inen Umut’un pasında Onur Kolay şutunu attı, az farkla üstten aut.

DAKİKA 79: Çorum FK savunması ofsayt diye duraklayınca Fatih Ateş topla ceza sahasına kadar sokuldu, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, yandan aut.

DAKİKA 81: Çorum FK atağında, sağdan Onur ortaladı, Sinan kafayla topu ağlara gönderdi ancak hakem öncesinde faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

DAKİKA 87: Hızlı gelişen Ergene Velimeşe atağında, Fatih Ateş çalımlarla ceza sahasına girdi, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci H.Hüseyin gole izin vermedi.