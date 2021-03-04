Ergene ile Perşembe mesaisi

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Plya-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, 25.hafta maçında bugün sahasında Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor’la karşılaşacak.

Son 3 maçında topladığı 7 puanla play-off şansını artıran Çorum FK, bitime 13 hafta kala galibiyet serisi yakalayıp play-off potasında yer almayı hedeflerken, bu doğrultuda tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı.

Ergene Velimeşespor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan kırmızı-siyahlılarda, sarı kart cezalısı Salih Zafer Kurşunlu ve önceki günkü antrenmanda köprücük kemiği kırılan Nafican Yardımcı forma giyemeyecek.

Çorum FK gibi, sezonun ikinci yarısında oynadığı maçlarda 7 puan toplayan Ergene Velimeşespor da puan hedefliyor. Tekirdağ temsilcisinin 9 golle en golcü futbolcusu olan İbrahim Fatih Dilek ve forvet oyuncusu Furkan Külekci takımdaki yerini alamayacaklar.

33 puanlı 10.sıradaki Çorum FK ile 15.sıradaki 21 puanlı Ergene Velimeşespor arasında bugün Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçı Rize bölgesi hakemlerinden Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta Metoğlu’nun yardımcılıklarını ise Trabzon’dan Soner Akgün ile yine Rize bölgesinden Kerem Kalkan yapacak. Samsun bölgesinden Yakup Bakır da maçın dördüncü hakemliğini yapacak.

(Spor Servisi)