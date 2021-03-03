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Ergene ile ikinci kez

Çorum Futbol Kulübü, 25.hafta maçında konuk edeceği Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor’la tarihinde ikinci kez karşılaşacak.

Spor 03.03.2021, 19:54
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Ergene ile ikinci kez

Profesyonel liglerdeki dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, Ergene Velimeşespor’la bu sezon aynı grupta yer aldı. İki takım, ilk kez 7.haftada, Ergene Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 28 Ekim’de oynanan maçta evsahibi ekip 19.dakikada Eser Akbaş’ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bugünkü karşılaşma, iki takım arasındaki ikinci maç olarak kayıtlara geçecek.

(Spor Servisi)

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