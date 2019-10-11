Eren Tokat ilk golünü attı

Sezon öncesinde Tarsus İdmanyurdu’ndan transfer edilen Eren Tokat geride kalan haftalarda sergilediği başarılı futboluyla savunmanın belkemiği olurken, Başkent Akademi maçında skora da katkı sağladı. 72.dakikada Ertuğrul’un kullandığı serbest vuruşta topu kafayla ağlara yollayan deneyimli stoper Yeni Çorumspor’u maçta 2-1 öne geçiren golü attı.
Yeni Çorumspor formasıyla ilk golünü atan Eren, son golünü 17 Ekim 2018’de Darıca Gençlerbirliği formasıyla Kırklarelispor’a atmıştı.
Öte yandan, Başkent Akademi maçında fileleri havalandıran Kıvanç Kaya bu sezon üçüncü, Emrah Uzun ise ikinci golünü attı.