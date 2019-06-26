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Eren Görür Tuzla’dan ayrıldı

Çorumspor’un eski futbolcularından Eren Görür, 2.Lig ekibi Tuzlaspor’dan ayrıldı.

Eren Görür Tuzla’dan ayrıldı

Çorumspor’un eski futbolcularından Eren Görür, 2.Lig ekibi Tuzlaspor’dan ayrıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 00:14
Eren Görür Tuzla’dan ayrıldı

Biten sezona 2.Lig ekibi Sivas Belediyespor’da başlayan Eren Görür, devre arasında İstanbul’un 2.Lig’deki temsilcisi Tuzlaspor’a transfer oldu. 32 yaşındaki deneyimli golcü, Tuzlaspor’la 31 Mayıs 2020’ye kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Aslen Çorumlu olan Eren Görür, biten sezonda Sivas Belediye ve Tuzlaspor’da toplam 29 resmi maça çıkarken, 11 gol atıp 5 de sarı kart gördü.

Yeni Çorumspor’un da transfer gündeminde oluğu iddia edilen Eren’in teklifleri değerlendireceği kaydedildi.

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