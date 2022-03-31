Eren Gökmen, 1297 gün sonra Çorum FK’nın maçı yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum FK’nın, Ankaraspor’la oynayacağı maçı, Zonguldak bölgesi hakemlerinden Eren Gökmen yönetecek. Osmanlı Stadı’nda, saat 14.00’te başlayacak maçta, Eren Gökmen’in yardımcılıklarını ise, Diyarbakır bölgesinden Emre Doğu ile Balıkesir bölgesinden Mert Baykal yapacak. Yine Zonguldak bölgesinden, Hakan Ergin de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Orta hakem Eren Gökmen, Çorum FK’nın ligde ilk kez bir maçını yönetecek olup, Türkiye Kupası’nda ise daha önce 1 maçında düdük çalmıştı. Gökmen, kırmızı-siyahlı ekibin, 2018-2019 Sezonunda, Yeni Amasyaspor’la deplasmanda oynadığı Türkiye Kupası 2.Tur maçını yönetmişti. 13 Eylül 2018’de, Amasya’da oynanan maçı Çorum FK 1-0 kaybedip, elenmişti.

(Hüseyin AŞKIN)

