Erdin ve Kozan’dan Zeki Gül’e ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2020 faaliyet programında yer alan Serbest Güreş A Milli Takımı Antalya’da kampa girdi. 19 Ağustos’a kadar devam edecek kamp öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Çorumlu güreşçilerinden Selim Kozan ve Fatih Erdin Ankara’ya giderek Çevre Şehircilik Bakanlığı Danışmanı ve aynı zamanda TGF As Başkanı Zeki Gül’ü ziyaret etmeyi ihmal etmediler.

Milli sporcuların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren As Başkan Zeki Gül, Kocan ve Erdin’den şampiyonluklar beklediğini söyledi.