Erdin ve Kozan’a bir milli kamp daveti daha

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Serbest Güreş A Milli Takımı 15-25 Kasım tarihlerinde Ankara-Elmadağ’da kamp yapacak. Kampa, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Çorumlu güreşçileri Selim Kozan 65 kiloda, Fatih Erdin ise 86 kiloda katılacak.

Teknik direktör Isak İrbaykhanov nezaretinde 10 gün sürecek ve hemşehrimiz Abdullah Çakmar’ın da antrenör olarak görev yapacağı kampa 10 sıklette 34 güreşçi katılacak.

(Spor Servisi)