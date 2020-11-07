Erdin, Polonya’da üçüncü

Polonya'da düzenlenen Uluslararası Ziolkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası’nda serbest stil müsabakaları tamamlandı. Takımlar genel klasmanında Türkiye şampiyon oldu.

Serbest Güreş Milli Takımı’nda yer alan Çorumlu güreşçilerden Fatih Erdin 86 kiloda mindere çıktı. Çorumlu güreşçi, şampiyonluk şansını kaybettikten sonra çıktığı üçüncülük müsabakasını kazanarak diğer Türk güreşçi Selim Yaşar’la Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı.

TÜRKİYE ŞAMPİYON

Türk güreşçiler, serbest stilde 4 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 14 madalya kazanırken, takımlar genel klasmanında Türkiye şampiyonluğu kazandı. Evsahibi Polonya ikinci olurken, Moldova üçüncülüğü elde etti.

Turnuvada grekoromen stil müsabakaları ise bugün ve yarın yapılacak.

(Spor Servisi)