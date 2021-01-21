Erdi Yokuşlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı

Sezonun ilk yarısını 26 puanla 8.sırada tamamlayıp play-off umutlarını ikinci yarıya taşıyan Çorum Futbol Kulübü, transfer çalışmaları çerçevesinde Sarıyer’den kaleci Erdi Yokuşlu’yu da renklerine bağladı.

Hasan Hüseyin Akınay’ın yanına deneyimli bir kaleci transferi adayları belirleyen Çorum Futbol Kulübü, Tuzlaspor’dan Metin Erol, Karaköprü Belediyespor’dan Ersel Çetinkaya, Bandırmaspor’dan Kurtuluş Yurt, Ümraniyespor’dan Göktuğ Bakırbaş, Şanlıurfaspor’dan Hakan Canbazoğlu ve Sarıyer’den Erdi Yokuşlu’yu gündemine aldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda Erdi Yokuşlu’da karar kılındı ve deneyimli file bekçisi Başkan Fatih Özcan’la masaya oturdu. Yapılan görüşme neticesinde taraflar arasında 2,5 yıllık anlaşma sağlandı.

ERDİ YOKUŞLU KİMDİR?

Çorum FK’nın yeni kalecisi Erdi Yokuşlu, 9 Şubat 1992 İzmir-Konak doğumlu. Futbola 2005 yılında İzmir amatör takımlarından Çamdibigücü’nde başlayan Erdi Yokuşlu, 2006’da Çanakkale Dardanelspor’a transfer oldu.

2010’da Çanakkale Dardanelspor’da profesyonel olan Erdi Yokuşlu, Çanakkale ekibinden sonra sırasıyla Beypiliç Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler ve en son Sarıyer’de forma giydi.

149 MAÇ

Bu sezon Sarıyer formasıyla sadece Turgutluspor’la oynanan Türkiye Kupası maçında kaleye geçen Erdi Yokuşlu, profesyonel futbolculuk kariyerinde 1.Lig’de 15, 2.Lig’de 78, 3.Lig’de 38, Türkiye Kupası’nda ise 18 maça çıktı.

2 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

1,90 santimetre boyundaki kaleci Erdi Yokuşlu, 2 kez de U19 yaş kategorisinde olmak üzere Milli Takım forması giydi. Yokuşlu, 12 Ocak’ta İtalya, 10 Mart’ta da Karadağ ile oynanan özel maçlarda U19 Milli Takımı’nın formasını ilk 11’de giydi.

Erdi Yokuşlu, yan toplardaki başarısının yanı sıra, esneyip uzamasıyla dikkat çekiyor.

(Spor Servisi)