Erdi sakatlandı!

Çorum FK’nın file bekçisi Erdi Yokuşlu U19 takımı ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçın henüz başında gelişen U19 atağında, Berat Özkarakaş ile çarpışan Erdi Yokuşlu bir süre yerden kalkamadı. Sağ dizine darbe alan deneyimli kaleciye ilk müdahaleyi Fizyoterapist Semihcan Aydın yaptı. Müdahalenin ardından maça devam edemeyen kaleci Erdi sahayı acılar içinde terk etti.

Fizyoterapist Semihcan Aydın’dan alınan ilk bilgilere göre, deneyimli kalecinin durumu çekilecek MR’ın sonucuna göre belli olacak.

Erdi’nin bağlarında kopma olmasından endişe ediliyor.

(Rıfat KARA)

