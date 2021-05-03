Erdi, göz doldurdu

Bu sezon ilk lig maçını önceki hafta Zonguldak Kömürspor’a karşı oynayan Erdi, fazla iş düşmese de kaledeki duruşuyla ve arkadaşlarını geriden yönlendirmesiyle geçer not almıştı.

Pazar günü Gümüşhane deplasmanında da kaleye geçen Erdi, başarılı bir performans sergilerken, 27.dakikada Muharrem’in kullandığı penaltıyı kurtararak dikkat çekti.

Devre arasında Sarıyer’den transfer edilen 29 yaşındaki Erdi Yokuşlu’nun Çorum FK ile 31 Mayıs 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Spor Servisi)

